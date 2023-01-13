ГУР: Росія намагається створити двомільйонну армію

За оцінками військової розвідки України, Росія готується до чергової мобілізації та намагається створити двомільйонну армію.

"Під час першої хвилі мобілізації у ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють до зони ведення бойових дій в Україні.

Військова розвідка України не відкидає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. У ЗС РФ потрапить ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

За оцінками військової розвідки, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько 2 мільйонів осіб" , - вважають у Головному управлінні розвідки.

У ГУР зазначають, що у Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації.

Зокрема, на законодавчому рівні вносяться зміни до законів РФ, що регламентують проведення мобілізації. Також продовжується активна підготовка навчальних центрів.