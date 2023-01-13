В енергосистемі залишається дефіцит, Укренерго очікує його зменшення на вихідних

У п’ятницю в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності, проте з потеплінням на вихідних очікується зменшення споживання. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що наразі споживання електроенергії знаходиться на рівні четверга, і дефіцит особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання.

"Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання" , – додає оператор.

Для забезпечення балансу в енергосистемі у всіх областях тривають планові відключення світла, до областей доведені ліміти споживання на час з 02:00 до 24:00. Оператор нагадує, що перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, і для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.

В Укренерго нагадали, що дефіцит в енергосистемі є наслідком масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, російськими окупантами тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС.