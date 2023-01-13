В ЗСУ спростовують втрату Соледару

Бої за Соледар продовжуються, ЗСУ тримають оборону. Ворог же спрямував на місто "вагнерівців" та розганяє фейки, аби посіяти паніку серед українців.﻿ Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"В Соледарі йдуть бої, наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів… Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення. Цього не треба робити" , - заявив Череватий.

Він пояснив, триває позиційна війна і тактичний малюнок ламається в ту чи іншу сторону.

"ЗСУ в неймовірно важких погодних умовах і під вогнем противника тримають ситуацію на контролі" , - підсумував Череватий.

Нагадаємо, ще вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої.

При цьому сьогодні в ранковому зведенні аналітики Інституту вивчення війни ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.