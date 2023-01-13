Резніков прогнозує новий великий наступ РФ навесні

Глава Міноборони України Олексій Резніков прогнозує, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні, повідомляє Новое время.

"Весна — найкращий період для того, щоб відновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми маємо бути готовими" , — заявив міністр.

Резніков вважає, що окупанти можуть атакувати з тимчасово підконтрольних їм територій на півдні та сході України.

Щодо припущень стосовно наступу з території Білорусі, то, за його словами, рух з півночі «займе багато часу, а ресурсів у них (росіян) немає».

Тієї ж думки і у Пентагоні.

За словами спікера оборонного відомства США Пета Райдера, ознак підготовки наступу РФ з Білорусі наразі немає.

"Ми знаємо, що російські сили проводили навчання з білоруськими військами, але нині немає ознак якихось наступальних дій, які здаються неминучими" , — зазначив він.

Також міністр оборони Рєзніков заявив, що російські окупанти щодня втрачають убитими "приблизно 500-600" солдатів, а Україна - "десяту частину від цієї кількості".