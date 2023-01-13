Росія офіційно заявила про захоплення Соледара

Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, що в населеному пункті тривають важкі бої.

Росіяни заявляють, що захоплення Соледара стало можливим завдяки "постійній вогневій поразці противника авіацією, ракетними військами та артилерією".

Також повідомляється, що під час захоплення міста підрозділи ВДВ окупантів "здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північної та південної сторін".

Загарбники вважають, що, контролюючи Соледар, їм вдасться взяти "в котел" українських захисників у Бахмуті.