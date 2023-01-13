Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна позбавили депутатських мандатів

Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень чотирьох народних обранців від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Відповідне рішення було прийняте на засіданні у п'ятницю, 13 січня.

Голосування за позбавлення статусу народного депутата через втрату громадянства виглядало так:

Позбавлення статусу депутата Віктора Медведчука – 320 "за"

Тараса Козака – 317 "за"

Андрія Деркача – 314 "за"

Ріната Кузьміна - 319 "за"

Також парламент задовольнив заяву депутата від ОПЗЖ Андрія Аксьонова про складання ним повноважень народного депутата та підтримав рішення 294 голосами.

Водночас депутат Ярослав Железняк заявив, що голосування не обійшлося без скандалу у парламенті.

“Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити до порядку денного питання позбавлення мандатів п'яти депутатів. Пропозиції Коаліції були: розглядати наприкінці порядку денного (бо у них ні на що голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: розпочати день щодо позбавлення мандатів цих депутатів" , - написав він.

За словами Железняка, консенсусу вдалося досягти після трьох голосувань та блокування трибуни, внаслідок чого питання було поставлене першим на розгляд.