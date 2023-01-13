У Німеччині заперечують, що для передачі танків Україні їм потрібен крок від США
Представниця федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффманн заявила, що Німеччина не залежить від рішень США у питанні передачі Україні бойових танків Leopard, хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами, повідомляє Ділова столиця.
Про це пише видання wydarzenia.
"Вона заперечила, що Німеччина очікує на позицію Вашингтона", — цитує видання Гоффманн.
При цьому, за її словами, в цьому питанні є тісний обмін позицій насамперед із США, Францією та Великою Британією, а також з Польщею та Іспанією.
"У таких питаннях партнери ведуть переговори, і рішення приймаються разом з партнерами", — заявила Гоффманн.
Як повідомлялось, Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.
Фінляндія розгляне можливість передачі бойових танків Leopard 2 Україні, якщо на цей крок наважаться ще кілька держав.