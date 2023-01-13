Білий дім: Захоплення Соледара та Бахмута не змінить перебіг війни

У Білому домі переконані, що можливе захоплення українських міст Соледара та Бахмута на Донеччині не змінить перебіг війни для російської армії та «точно не зупинить українців», повідомляє Новое время.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі у коментарі журналістам, повідомляє The Guardian.

"Навіть якщо і Бахмут, і Соледар перейдуть до росіян, це не вплине на саму війну. І це точно не зупинить українців і не сповільнить їх" , - сказав Кірбі.

У перші тижні 2023 року Росія зосередила максимальні зусилля на спробі захопити Соледар.

Спікер Східного угруповання військ Сергій Черевий повідомляв, що країна-агресор зосередила в районі Соледара основні сили, у тому числі бойові підрозділи «вагнерівців».

Російська пропаганда раніше заявила з посиланням на ПВК Вагнера про нібито «захоплення» Соледара. Череватий спростував заяву росіян і наголосив, що, за даними на 13 січня, окупанти не захопили українське місто.