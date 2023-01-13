Пригожин почав з'ясовувати відносини з російською армією через Соледар

Хазяїн кремлівської ПВК Вагнера олігарх Євгеній Пригожин поскаржився, що в його бойовиків нібито «постійно намагаються вкрасти перемогу» і «розповідають про присутність незрозуміло кого, аби принизити їхні заслуги», повідомляє Новое время.

У п’ятницю, 13 січня, пресслужба Пригожина опублікувала його заяву про те, що «останнім часом у засобах масової інформації триває активна робота, щоб заборонити словосполучення ПВК Вагнер, не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану».

Як стверджує Пригожин, «значну шкоду ПВК Вагнер може завдати наша внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія і чиновники, які хочуть залишитися на своїх місцях».

Російська пропаганда вже кілька днів поширює фейки про «захоплення» Соледара Донецької області, який обороняють захисники України. 13 січня в міноборони країни-терориста оголосили, що нібито змогли «встановити повний контроль» над Соледаром, і розхвалили свої підрозділи ВДВ, «штурмову й армійську авіацію, ракетні війська та артилерію».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter зазначив, що в Росії почалася «публічна бійка» між «агентством фейкових новин (міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін).

«Тема — „хто краще воює на 11 місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар“. Хороша ознака початку феєричного кінця!» — написав він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Пригожина цікавлять соляні шахти в Соледарі і той хоче «заробити на крові». Також, за його словами, кремлівський олігарх прагне показати російському диктатору Володимиру Путіну, що його найманці кращі за регулярні війська РФ.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним Мадяр вдень 13 січня повідомив, що захисники України змогли відтіснити окупантів із частини населених пунктів під Соледаром Донецької області, де тривають запеклі бої.

За даними Міноборони, окупанти кинули на донецький напрямок майже всі основні сили. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що Росія використовує там бойові підрозділи «вагнерівців», а також підрозділи інших видів військ РФ.

В перші тижні 2023 року Росія зосередила максимальні зусилля на спробі захопити Соледар. Українські захисники продовжують обороняти місто.