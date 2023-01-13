Шмигаль: Україна очікує пройти шлях до вступу в ЄС за два роки

Україна сподівається пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, Україна буде готуватися до безпосередніх переговорів щодо вступу до ЄС паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям та впровадженням європейського законодавства.

"Що це означає? Буде сформована переговорна позиція України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом. Будуть сформовані команди переговорників з української сторони, які фахово зможуть обговорити деталі в різних сферах. Це стане підставою для відкриття офіційних перемовин про вступ" , - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що далі на Україну очікує шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ до ЄС.

"Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Будуть остаточно скасовані всі бар’єри на торгівлю, обмеження щодо руху робочої сили, Україна отримає доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС" , - додав він.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що під час саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.