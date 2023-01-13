Данілов: РФ веде з Іраном перемовини про обмін зброї на ядерні технології

Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю NV заявив, що Росія зараз веде з Іраном переговори про обмін зброї на ядерні технології, що є небезпечним для всього світу, повідомляє Новое время.

"Зрозуміло, що з Іраном вони зараз ведуть перемовини про обмін зброї на ядерні технології. І допускати такі процеси є дуже небезпечним для світу" , — сказав Данілов NV.

За його словами, Росія веде переговори й з іншими країнами, «але не факт, що ці країни будуть їм допомагати».

Секретар РНБО зазначив, що Росія воює з Україною іранськими дронами, які Іран виробляє із застосуванням технологій, які точно не мали б опинитися на його території, враховуючи санкції, запроваджені ще у 1979 році.

"І зараз ми цим питанням займаємося, як і багато інших країн з яких в Ірані опинилися ці запчастини. Як так сталося? Що це за санкції і чому таке продовжує відбуватися? Будемо сподіватися, що ці зусилля дадуть належний результат" , — сказав Данілов.

5 січня радник зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що військове співробітництво Росії та Ірану може становити загрозу безпеці не лише України, а й США.

Наприкінці грудня ЗМІ повідомили, що адміністрація Байдена розгорнула масштабну програму, яка має позбавити Іран можливості виробляти та постачати безпілотники до Росії.

Видання писало, що зусилля активізували після того, як наявність у цих апаратах західних компонентів стала очевидною.

6 січня США ввели санкції проти шести топ-менеджерів іранської компанії Qods Aviation Industries, яку вважають найбільшим в Ірані розробником і виробником дронів, і директора іранської компанії AIO, яка займається розробкою балістичних ракет.

10 січня санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку РФ у війні проти України анонсували у Євросоюзі.