Єрмак: Україна почала отримувати важку техніку від союзників

Україна почала отримувати важку техніку від західних союзників, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі в п’ятницю, 13 січня, повідомляє Новое время.

Єрмак дав інтерв'ю журналістам французького видання Le Monde. Він наголосив, що для перемоги Україні потрібна додаткова військова техніка і важка техніка.

"Наша співпраця з нашими союзниками триває, і все, що я можу сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку. І так буде й надалі, бо я знаю, що наші партнери й надалі підтримуватимуть нас усіма можливими способами" , - сказав він.

Раніше газета The New York Times повідомила, що Захід, ймовірно, вже допомагає Україні готуватися до весняного контрнаступу.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня оголосив, що Україна отримає роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції (ймовірно, йдеться про роту стандарту НАТО з 14 танків).

За даними The Guardian і Bloomberg, Німеччина наступного тижня ухвалить рішення про постачання ЗСУ танків Leopard 2, а Британія офіційно оголосить про готовність передати Україні бойові танки Challenger 2.﻿

6 січня США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на $3 млрд. До нього увійшли БМП Bradley та ракети Sea Sparrow, які можна використовувати на радянських ЗРК Бук.

5 січня за підсумками переговорів президента Джо Байдена та канцлера Олафа Шольца США та Німеччина оголосили, що передадуть Україні БМП Marder і БМП Bradley. Німеччина також приєднається до США та передасть Україні батарею ЗРК Patriot.

Після переговорів Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном 4 січня в Єлисейському палаці заявили, що Франція передасть Україні бронеавтомобілі AMX-10RC, які також класифікують як колісні танки — перші танки західної розробки для ЗСУ. Також Франція поставить Україні бронеавтомобілі Bastion.