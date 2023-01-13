Лубінець підбив підсумки третього раунду переговорів з російською омбудсменкою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підбив підсумки третього раунду перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців, яких утримує Росія, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лубінець повідомив у Facebook.

За словами омбудсмана, розмова тривала більше 2-х годин. Сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема, ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників.

Щодо цивільних заручників є такі категорії:

затримані Росією з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території Криму ("бранці Кремля", 158 осіб);

затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини);

цивільні заручники, які РФ затримала і затримує на всіх територіях, які тимчасово перебували, або перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року (наприклад у Київській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях). Кількість таких людей, щодо яких офіційно звернулися до нашої інституції, становить більше 20-ти тисяч осіб.

За словами Лубінця, під час спілкування було домовлено, що російська сторона, на підставі Женевських Конвенцій, розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців.

Окрім цього українська сторона передала списки цивільних осіб (з числа 20-тисяч) щодо яких немає інформації, де вони перебувають, в якому вони стані чи потребують медичної допомоги та ін.

За основу формування списків взяли віковий ценз та передали перший список осіб, яким виповнилося понад 70 років. Також передали список громадян України, яким виповнилося більше 65 років і вони, за наявною інформацією, перебувають у важкому медичному стані — їх понад 2000 осіб.

Попередньо російська сторона погодилася дізнатися, де вони перебувають, в якому стані та чому їх утримують.

"Крім того обговорили питання повернення до України наших дітей, відновлення документів та безліч інших питань. Також російська сторона повідомила, що на її території перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну. За сприяння обох омбудсманів (мене та омбудсмана РФ) їх зможемо повертати родичам. Однак прізвища й будь-які особисті дані мені не надали! Тому, звертаюся до всіх громадян України, хто розшукує дітей – зверніться до мене! Я складу список батьків та рідних, які можуть забрати дітей. Й далі працюватимемо над їхнім поверненням. Ми домовилися, що я такий запит надсилаю російській стороні, а вони формуватимуть свій список та офіційно звернуться до мене, як до омбудсмана України" , — написав Лубінець.

Як повiдомлялось, український та російська уповноважені з прав людини Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі під час міжнародної конференції омбудсменів.