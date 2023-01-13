Зеленський поговорив із главами Словаччини й Албанії про "формулу миру"

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів телефонні розмови з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, повідомляє Європейська правда.

Про це глави держав написали у Twitter.

Як повідомив Зеленський, із Чапутовою він обговорив подальшу українсько-словацьку оборонну співпрацю та спільні міжнародні заходи, а також запросив приєднатися до реалізації "формули миру".

Своєю чергою президентка Словаччини зазначила, що обговорила з українським візаві "ситуацію на фронті, подальшу дипломатичну та військову підтримку та поглиблення двосторонньої співпраці".

"Словаччина підтримує зусилля України на шляху до справедливого та тривалого миру, зокрема й шляхом "формули миру" , – наголосила вона.

Talked w/ @ZelenskyyUa about the situation on the frontline, our continued diplomatic and military support & deepening of our bilateral cooperation. #Slovakia supports #Ukraine’s efforts at just & lasting peace, incl. through #PeaceFormula.???? The Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/Su6NEJTXk2 — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 13, 2023

Із прем’єром Албанії український президент обговорив ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги Україні й підтримку "формули миру".

Також він привітав Еді Раму з 30-річчям дипвідносин між Україною та Албанією й відзначив початок роботи албанського посольства в Києві.

Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром ???????? @ediramaal. Привітав із 30-річчям дипвідносин між нашими країнами, відзначив початок роботи посольства в Києві. Обговорили ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги ???????? й підтримку нашої #ФормулаМиру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023

В останні дні президент України проводить телефонні дзвінки з низкою європейських лідерів, де йдеться насамперед про запропоновану ним "формулу миру". Зокрема вчора Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем.