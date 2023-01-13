ЗМІ: Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T

Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, у тому числі балістичні ракети, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє RID.

За даними видання, "зелене світло" було дано за останні 2-3 дні за вказівкою самого прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.

Близько двох тижнів тому питання постачання батареї ЗРК залишалося відкритим через небажання як оборонного відомства, так і військових - враховуючи, що на озброєнні Італії знаходиться лише п'ять батарей SAMP/T, і одна з них розгорнута в Кувейті в рамках операції INHERENT. RESOLVE - і деяких політиків в урядовій більшості.

Видання повідомляє, що прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

"Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і в даний час деталі конфіденційні. За чутками, батарея складатиметься з "шматочків" італійської системи та "шматочків" французької системи" , - йдеться у матеріалі.

Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).

Нагадаємо, раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив у продовженні підтримки України. Рим готовий поставити ще більше зброї для ЗСУ.