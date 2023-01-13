ДТЕК: У Дніпрі та області введено екстрені відключення світла
Сьогодні, 13 січня, в Дніпропетровській області та в Дніпрі через складну ситуацію в енергосистемі введено екстренні відключення світла, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДТЕК.
Через складну ситуацію в енергосистемі після регулярних обстрілів та зростання споживання електроенергії промисловістю в Дніпрі та області відбуваються екстрені відключення світла.
Графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - додали в ДТЕК.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується.