Притула показав, як український дрон SHARK працює над Донецьком

Благодійний фонд Сергія Притули опублікував перше відео використання українського безпілотника-розвідника ШАРК у бойових умовах у небі над окупованим Донецьком, повідомляє Українська правда.

Про це Притула повiдомив у Facebook.

За його словами, на відео дрон проводить розвідку та пошук ворожих цілей над захопленим містом.

"Якість зображення та зум вражають звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом!"

З'явилося перше відео використання українського безпілотника-розвідника ШАРК у бойових умовах у небі над окупованим Донецьком. pic.twitter.com/8hd1o4v6X5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 13, 2023

У жовтні 2022 року стало відомо, що українська компанія "Укрспецсистемс" розробила новий, стійкий до роботи в умовах РЕБ, безпілотний авіаційний комплекс ШАРК, який серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

ШАРК також має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.