Кулеба: Україна планує зібрати танкову бригаду з Leopard

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує зібрати танкову бригаду із німецьких танків Leopard. За його словами, вже п’ять країн готові передати їх ЗСУ, повідомляє Новое время.

"Наша мета — це зібрати танкову бригаду з Leopard. Це спершу. Чому Leopard? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських арміях" , — сказав міністр у розмові з Вадимом Карп’яком, опублікованій в Instagram.

Міністр нагадав, що танки цього типу вже погодилися передати Україні Польща та Фінляндія. Він наголосив на важливості рішення польського уряду, який першим оголосив про готовність відправити для ЗСУ роту Leopard у рамках коаліції.

"А я знаю ще три країни, які готові це зробити, але поки що не говорять про це казати вголос. Вони хочуть бути на 100% впевнені, що Німеччина це підтримає" , — сказав Кулеба.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня оголосив, що Україна отримає роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе також підтвердив, що його країна може передати Україні "невелику кількість" танків Leopard.

13 січня Bloomberg з посиланням на джерела повідомили, що Німеччина наступного тижня ухвалить рішення про постачання ЗСУ танків Leopard 2.