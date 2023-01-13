Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергобезпеку

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Офісу президента.

Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року "Щодо стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки під час осінньо-­зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого періоду".

Більшість його пунктів засекречені. Також два укази президента були визнанні такими, що втратили чинність. Вони стосувались:

Питань розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно­-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України;

Невідкладних заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Контроль за виконанням було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, що з середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду.

Крім того, додамо, що Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.