Зеленський: Росія зосередила на сході України свої найбільші сили

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 13 січня, сказав, що тяжкі бої за Бахмут, Соледар, Кремінну та інші міста і села Донбасу тривають, повідомляє Новое время.

Він наголосив, що країна-агресор зосередила на сході України свої основні сили.

«…Наші воїни — ЗСУ, всі сили оборони та безпеки — захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро та стійко виконують поставлені завдання! Дякую бійцям підрозділу Кракен за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу Шаман, які мужньо обороняють Бахмут!» - сказав глава держави.

Зеленський також відзначив співробітників Служби зовнішньої розвідки України, які «реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України та наших оборонців», і співробітників СБУ, які борються з колаборантами.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Соледарі тривають вуличні бої, «жодна зі сторін не контролює місто». Російська пропаганда вже кілька днів заявляє про нібито «захоплення» Соледара.

В перші тижні 2023 року Росія зосередила максимальні зусилля на спробі захопити Соледар. Українські захисники продовжують обороняти місто.

За даними Міноборони, окупанти кинули на донецький напрямок майже всі основні сили. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що Росія використовує там бойові підрозділи «вагнерівців», а також підрозділи інших видів військ РФ.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним Мадяр вдень 13 січня повідомив, що захисники України змогли відтіснити окупантів із частини населених пунктів під Соледаром Донецької області, де тривають запеклі бої.