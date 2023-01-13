Канцелярія Дуди: Коаліція країн для передачі танків Україні вже існує

Глава канцелярії президента Польщі Павло Шрот заявив, що міжнародна коаліція для передачі Україні танків фактично вже існує, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє PAP із посиланням на інтерв'ю Шрота радіо Plus.

"Коаліція країн-союзників, у рамках якої мають бути реалізовані ці заходи, фактично вже функціонує" , - сказав він.

Шрот повідомив, що про участь у цій коаліції вже заявили Фінляндія, Великобританія та Данія.

"Тому ми можемо говорити про широку коаліцію, і німецькі політики повинні це брати до уваги" , - наголосив він.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня оголосив, що Україна отримає роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції.

Цього ж дня уряд Великобританії підтвердив, що планує надіслати Україні Challenger 2 для захисту від російської агресії.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе також підтвердив, що його країна може передати Україні "невелика кількість" танків Leopard.

13 січня Bloomberg з посиланням на джерела повідомили, що Німеччина наступного тижня ухвалить рішення про постачання ЗСУ танків Leopard 2.