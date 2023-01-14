ISW: Путін, ймовірно, намагається завадити Пригожину підвищити свій статус

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вживає заходи, щоби підірвати зусилля керівника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина щодо підвищення свого статусу у російському суспільстві, переконані аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Про це говорить щоден﻿﻿ний звіт ISW.

Аналітики вважають, що Путін намагається підготувати кадри лояльних до себе і Міністерства оборони РФ блогерів і публічних осіб.

В інституті нагадали, що голова виконавчого комітету партії "Єдина Росія" Олександр Сидякін, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Артем Туровський і так званий голова "ДНР" Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами. Високопоставлені союзники Путіна вручили групі з понад 10 блогерів, серед яких були російський пропагандист Олександр Сладков та автор пропагандистського проєкту "Wargonzo" Семен Пєгов, офіційні подяки з підписом секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака.

"Це остання подія з низки зусиль Кремля, спрямованих на розвиток зв'язків з окремими блогерами. Кремль доклав зусилля, щоби кооптувати Сладкова, провідного блогера "Wargonzo" Семена Пєгова та інших блогерів, які були готові продатися в обмін на політичний престиж. Путін може намагатися розвивати зв'язки з цими лояльними до Кремля блогерами, щоби спрямувати їхнє медіаохоплення проти зусиль блогерів, які просувають Пригожина та завдають шкоду репутації Путіна в російському інформаційному просторі" , – йдеться у звіті ISW.

Основні висновки ISW за 13 січня: