Джапарова: Росія завдала збитків інфраструктурі України на $127 млрд

Збитки цивільної та критичної інфраструктури України перевищили $127 млрд. Відновлення країни стане «одним з найбільших інвестиційних проектів», повідомляє Новое время.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Україна стала найбільшим будівництвом у Європі, яке надає широкий спектр можливостей міжнародним партнерам для використання найкращих практик у сфері інженерії, будівництва та передачі технологій" , - сказала Джапарова.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що збитки, які Росія завдала Україні з початку повномасштабного вторгнення, перевищує 700 млрд доларів.

14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії та примусу до виплати військових репарацій Україні.

У вересні Шмигаль говорив, що уряд хоче отримати близько 300—500 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах, і використати кошти на відновлення країни.