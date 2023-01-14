Джапарова: Росія завдала збитків інфраструктурі України на $127 млрд
Збитки цивільної та критичної інфраструктури України перевищили $127 млрд. Відновлення країни стане «одним з найбільших інвестиційних проектів», повідомляє Новое время.
Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні Ради Безпеки ООН.
"Україна стала найбільшим будівництвом у Європі, яке надає широкий спектр можливостей міжнародним партнерам для використання найкращих практик у сфері інженерії, будівництва та передачі технологій", - сказала Джапарова.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що збитки, які Росія завдала Україні з початку повномасштабного вторгнення, перевищує 700 млрд доларів.
14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії та примусу до виплати військових репарацій Україні.
У вересні Шмигаль говорив, що уряд хоче отримати близько 300—500 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах, і використати кошти на відновлення країни.