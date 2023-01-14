Генштаб оновив дані про втрати росіян в Україні
Українські військові з початку повномасштабної російської агресії проти України ліквідували 114 660 окупантів, зокрема 530 — протягом пʼятниці, 13 січня, повідомляє Новое время.
Про це вранці 14 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
У техніці Росія має такі втрати:
- танки — 3104 (+6);
- бойові броньовані машини — 6173 (+6);
- артилерійські системи — 2090 (+4);
- реактивні системи залпового вогню — 437 (+0);
- засоби протиповітряної оборони — 219 (+1);
- літаки — 286 (+0);
- гелікоптери — 276 (+0);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2);
- крилаті ракети — 723 (+0);
- кораблі / катери — 17 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни — 4846 (+13);
- спеціальна техніка — 186 (+2).
У відомстві зауважили, що дані уточнюються.
За даними Генштабу, українські військові протягом пʼятниці, 13 січня, відбили атаки росіян у районах 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Ворог зосереджує основні зусилля на спробах повного захоплення Донеччини.