Генштаб оновив дані про втрати росіян в Україні

Генштаб оновив дані про втрати росіян в Україні
Фото: Facebook

Українські військові з початку повномасштабної російської агресії проти України ліквідували 114 660 окупантів, зокрема 530 — протягом пʼятниці, 13 січня, повідомляє Новое время.

Про це вранці 14 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

У техніці Росія має такі втрати:

  • танки — 3104 (+6);
  • бойові броньовані машини — 6173 (+6);
  • артилерійські системи — 2090 (+4);
  • реактивні системи залпового вогню — 437 (+0);
  • засоби протиповітряної оборони — 219 (+1);
  • літаки — 286 (+0);
  • гелікоптери — 276 (+0);
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2);
  • крилаті ракети — 723 (+0);
  • кораблі / катери — 17 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 4846 (+13);
  • спеціальна техніка — 186 (+2).

У відомстві зауважили, що дані уточнюються.

За даними Генштабу, українські військові протягом пʼятниці, 13 січня, відбили атаки росіян у районах 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Ворог зосереджує основні зусилля на спробах повного захоплення Донеччини.

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