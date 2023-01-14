Генштаб оновив дані про втрати росіян в Україні

Українські військові з початку повномасштабної російської агресії проти України ліквідували 114 660 окупантів, зокрема 530 — протягом пʼятниці, 13 січня, повідомляє Новое время.

Про це вранці 14 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

У техніці Росія має такі втрати:

танки — 3104 (+6);

бойові броньовані машини — 6173 (+6);

артилерійські системи — 2090 (+4);

реактивні системи залпового вогню — 437 (+0);

засоби протиповітряної оборони — 219 (+1);

літаки — 286 (+0);

гелікоптери — 276 (+0);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2);

крилаті ракети — 723 (+0);

кораблі / катери — 17 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 4846 (+13);

спеціальна техніка — 186 (+2).

У відомстві зауважили, що дані уточнюються.

За даними Генштабу, українські військові протягом пʼятниці, 13 січня, відбили атаки росіян у районах 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Ворог зосереджує основні зусилля на спробах повного захоплення Донеччини.