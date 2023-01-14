ОВА: Окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині та поранили трьох

Російські війська протягом доби вбили одного жителя Донеччини та поранили ще трьох, повідомляє Новое время.

Про це вранці в суботу, 14 січня, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, внаслідок дій РФ загинув житель Бахмута.

Загалом від початку повномасштабної російської агресії проти України на Донеччині загинули 1300 людей, ще 2845 отримали поранення. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

13 січня російські окупанти здійснили масований обстріл Курахового на Донеччині. Внаслідок удару повідомлялося про одного постраждалого жителя.