ГУР: Росія готується до довготривалої війни, переходить на "воєнні рейки"

Росія проводить підготовку до довготривалої війни, наголошує воєнна розвідка України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ГУР.

"Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни".

Нагадаємо:

Міністр оборони Олексій Резніков ще на початку війни заявляв, що Росія готується до довготривалої війни проти України, накопичуючи ресурси й зводячи оборонні фортифікації на захоплених територіях.