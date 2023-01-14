Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк звернувся до кількох західних банків із закликом припинити вести бізнес у Росії

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті регулятора.

Зокрема, такі звернення були адресовані банкам Raiffeisen Bank International (Австрія), Intesa Sanpaolo (Італія), OTP Bank (Угорщина), ING Bank (Нідерланди), Credit Agricole (Франція).

Як стало відомо, російські дочірні банки кількох іноземних банків, зокрема. Raiffeisen Bank International, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. А російські Raiffeisen Bank та OTP Bank на своїх сайтах визнають існування так званих «Луганської та Донецької народних республік» та називають війну в Україні «спецоперацією».

2. "Таскомбанк" випустив електронну гривню

"Таскомбанк" та фінтех-фірма Bitt запустили проект E-hryvnia на базі блокчейну Stellar. В рамках цієї програми передбачалося, що держслужбовці в Україні отримуватимуть заробітну плату програмованими грошима, які також підходять для однорангових та роздрібних платежів.

Цього тижня "Таскомбанк" опублікував звіт про завершення першого етапу проекту. Тест тривав протягом року, з грудня 2021 року по січень 2023 року. Реалізація проходила під контролем НБУ та за сприяння Міністерства цифрової трансформації.

Як заявив голова «Таскомбанку» Володимир Дубей, проект ляже в основу створення нової платіжної інфраструктури в Україні. Вона буде розроблена на базі блокчейну і дозволить повною мірою реалізувати весь потенціал продуктів Stellar.

3. Monobank підвищив процентні ставки за депозитами у національній валюті

З 13 січня банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні без права дострокового розірвання:

строком на 1 місяць – до 2,5% (+0,5%);

на 2 місяці – до 3,5% (+1,5%);

на 3 місяці – до 9% (+4,5%);

на 4-5 місяців – до 10% (+5,5%);

на 6 місяців – до 10,5% (+4,5%);

на 7-8 місяців – до 11% (+4,5%);

на 9-11 місяців – до 11,5% (+5,5%);

на 12 місяців – до 12% (+2%);

на 15, 18 та 24 місяці – 15% (без змін).

Ставки за гривневими депозитами з достроковим розірванням не змінилися та становлять до 8,5% річних.

4. Два мобільні банки змінюють свою реферральну програму

Sportbank, який працює на ліцензії "Таскомбанку", тимчасово скасував бонус за запрошення друзів до банку.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Sportbank відновив роботу своєї реферральної програми, яку було припинено після початку повномасштабної війни, але знизив розмір бонусу до 50 гривень (до оподаткування).

Інший проект «Таскомбанку» – Izibank – з 1 січня встановив ліміт на максимальну суму, яку можна отримати за реферальною програмою за один місяць у розмірі 600 гривень. Це загальний ліміт і для кешбеку, і реферральної програми.