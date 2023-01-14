Синєгубов: У Харкові та області можливі аварійні відключення світла
У Харкові та області сьогодні 14 січня можливі аварійні відключення світла. Причиною тому є ранкові удари росіян, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє голову Харківської ОВА Олега Синєгубова під час відеозвернення.
"Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах Харкова і області. Можливі аварійні відключення електропостачання у місті та населених пунктах області", - попередив Синєгубов.
За його словами, зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням.
"Закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загроза ракетних ударів ще зберігається", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, що сьогодні зранку ворог вдарив по Харкову, було 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. РФ поцілила у об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові об’єкти.