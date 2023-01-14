Кім: У повітря у суботу злетіли 17 російських бомбардувальників

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у повітря у суботу, 14 січня, піднялися 17 російських стратегічних бомбардувальників Ту, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Telegram.

Раніше влада Києва повідомила про атаку РФ на столицю. За попередньою інформацією КМВА, є влучання в об'єкт інфраструктури. Мер Віталій Кличко повідомив про вибухи в Дніпровському районі, у Голосіївському на нежитлову територію впали уламки ракети — розпочалася пожежа.

Вибухи у Києві пролунали вдруге за день. Близько 6-ї їх могли чути жителі столиці та області. Згодом глава Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що причина — загоряння на об'єкті критичної інфраструктури.

Пізніше в Офісі президента розповіли про ранкову атаку Росії на житлову забудову в селі Копилів Бучанського району. Внаслідок ранкового удару на Київщині пошкоджено 18 приватних будинків.