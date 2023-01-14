У Херсоні пролунали сильні вибухи: повітряна тривога не оголошена

У Херсоні сьогодні, 14 січня пролунали гучні вибухи. У місті та області не оголошено повітряну тривогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали і ЗМІ.

"У Херсоні чути сильні вибухи" , - пишуть в мережі.

Нагадаємо, за словами глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, російські війська 66 разів завдавали ударів по території області минулої доби.

Противник бив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам же Херсон росіяни обстріляли за минулу добу 19 разів, ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

Загалом внаслідок обстрілів росіян за минулу добу в області поранені троє людей.