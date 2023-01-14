В "Укрзалізниці" розповіли, чи є затримки потягів через атаку Росії

Усі потяги "Укрзалізниці" продовжують рух за графіком, суттєвих затримок через ворожу атаку наразі не спостерігається, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють в УЗ.

"Посадка та висадка тривають через підземні переходи" , - йдеться в повідомленні.

В УЗ розповіли, що Різдвяний експрес вирушить на Київ-Казковий протягом години після відбою повітряної тривоги, але не пізніше 14:00.

"Тобто рейс відбудеться сьогодні в разі відбою до 13:00 включно. В іншому разі запрошуємо всіх сьогоднішніх пасажирів із тими ж квитками (без обміну в касі!) на резервний рейс завтра о 10:00" , - повідомили в УЗ.

Своєю чергою, Київська кільцева електричка не спиняє рух під час повітряної тривоги і курсує чітко за розкладом.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон, який курсуватиме з 20 січня.

До того ж "Укрзалізниця" внесла зміни в маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя. Також було змінено розклад руху декількох із них.