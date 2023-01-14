Росія в ООН знову заявила про готовність до переговорів, але з умовами

Москва готова до "досягнення цілей війни" за допомогою переговорів, якщо "в Україні більше не буде загрози РФ", заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН, якого цитує РБК.

"Закінчити військові дії можна буде лише тоді, коли з території України більше не буде виходити загроза Росії і коли закінчиться дискримінація для російськомовного населення цієї країни.

Росія готова до сценарію, за якого цього можна досягти мирним шляхом, за допомогою переговорів. В іншому випадку Москва доб'ється свого військовим шляхом".

Небензя каже, нібито Росія не хоче "знищення України як держави, її деукраїнізацію та насильницьку русифікацію".

"Мирна ініціатива" президента Володимира Зеленського також засмутила Небензю, бо український лідер відмовляється від переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо:

Тим часом Росія проводить підготовку до довготривалої війни та переводить економіку на "воєнні рейки", наголошує воєнна розвідка України.