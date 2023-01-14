ОВА: У Запоріжжі від ракетного удару постраждало промислове підприємство

У Запоріжжі від ракетного удару вранці суботи, 14 січня, постраждало промислове підприємство, повідомляє Новое время.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, обійшлося без жертв.

Також він додав, що під російський обстріл потрапило місто Оріхів. Через артилерійську атаку там зруйновано три будинки. В одному з помешкань ліквідували пожежу. На щастя, жертв та постраждалих також немає.

14 січня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про чергову атаку російських окупантів на місто. В обласному центру було чути вибухи.