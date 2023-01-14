Бої за Соледар: військовий розповів про ситуацію у місті

На західних околицях Соледару майорить прапор України. Наразі наші герої контролюють ситуацію, інтенсивні бої продовжуються, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал командира окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр.

В ефірі телемарафону Мадяр розповів, що в місті продовжуються інтенсивні стрілецькі бої. Останню годину трохи затихла артилерія, оскільки вночі продовжувались серйозні артбатли.

"Ворог своїми силами давить, щоб обійти Соледар як з північної сторони, так й з південної й дотягтися до певних населених пунктів на мапі. Але йому це не вдається й він методично отримує те, що заслуговує. Після поновлення сил, знову пробує йти й так щоденно" , - розповів воїн.

За словами Мадяра, українські воїни внаслідок тривалих боїв створили надійний заслон та планують стояти проти ворога стільки, скільки буде потрібна.

Нагадаємо, що заяви Росії про нібито відступ українських воїнів із Соледара виявились інформаційно-психологічною спеціальною операцією (ІПСО).

Тим часом за словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, наразі ситуація в Соледарі дуже складна. Жодна зі сторін не контролює місто.