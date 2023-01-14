ОК "Південь": Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі

Російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море ще один надводний і один підводний носій "Калібрів". Загальний залп 20 ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Оперативного командування "Південь".

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп "Калібрів" складає 20 ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня, не виключена зміна початкового курсу ворожих ракет. Тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. Зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.