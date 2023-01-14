Беларускі Гаюн: З території Білорусі 14 січня не було запусків ракет
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що не отримала 14 січня жодного повідомлення про запуски ракет із території Білорусі. Повітряні сили України натякнули, що обстріл могли проводити з території РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють "Беларускі Гаюн", речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканала 24.
"Крім того, ми також можемо впевнено сказати, що злетів винищувачів з білоруських аеродромів, зокрема з аеродромів у Мачулищах і Барановичах, - також не зафіксовано".
Тим часом у Повітряних силах натякнули, що обстріл могли вести з території Росії.
"Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дає змогу застосовувати їх з території Росії".
Нагадаємо:
Раніше Ігнат повідомляв, що 14 січня Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку за балістичною траєкторією.