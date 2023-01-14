ПЦУ: Епіфаній проведе друге богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Митрополит Православної церкви України Епіфаній у четвер, 19 січня, проведе другу службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook.

За його словами, літургія з нагоди свята Хрещення Ісуса Христа розпочнеться о 9:00. ПЦУ отримала дозвіл на службу від Міністерства культури та інформаційної політики, а також уклала відповідну угоду з Нацзаповідником Києво-Печерська лавра.

5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які орендувала УПЦ МП, повернули державі. Рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна та оглядала будівлі.

7 січня, на Різдво, митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Тоді очільник Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що ПЦУ зможе служити в Лаврі й надалі.