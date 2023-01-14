Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у суботу, 14 січня, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив у Twitter.

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів" , — написав Зеленський.

Сунак підтвердив, що Лондон передасть Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи.

Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром @RishiSunak подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Напередодні ЗМІ писали, що 16 січня Британія може оголосити про плани відправити Україні близько десяти танків Challenger 2. Так, Лондон сподівається допомогти Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

Раніше уряд Великої Британії підтвердив, що планує передати Києву танки для захисту від російської агресії. За словами ексглави британського генштабу Річарда Даннатта, Британія мала б відправити «до 50″ танків Challenger, щоб реально змінити ситуацію в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня оголосив, що його країна передасть Україні роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче зібрати танкову бригаду з Leopard, передати їх готові вже п’ять країн, каже він.