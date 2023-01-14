Моравецький спробує переконати Берлін передати Україні Leopard

Глава польського уряду Матеуш Моравецький під час свого візиту до Берліна хоче провести переговори про постачання Україні бойових танків Leopard, повідомляє Європейська правда.

Про це він говоритиме з представниками кількох політичних груп, повідомив Моравецький в ефірі радіостанції RMF FM в суботу.

Відповідаючи на запитання, чи зможе він переконати канцлера Олафа Шольца передати Україні бойові танки Leopard, Моравецький відповів: "Не знаю".

Він також зазначив, що не очікує, що таке рішення буде прийнято найближчими днями.

"Це процеси, які потребують тривалих дискусій, але тиск має бути постійним. Це рішення (про батареї Patriot – Ред.) зайняло німцям близько півтора місяця. Говорили, що Patriot їдуть тільки до Польщі, але після тиску погодилися відправити їх в Україну" , - нагадав він.

Моравецький наголосив, що Польща вже ухвалила рішення про передачу Україні бойових танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 14 січня підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.