ГУР: У Кремлі розробили нові методички для пропагандистів щодо війни в Україні

У Росії підготували нові методички для пропагандистів щодо війни в Україні, які свідчать про загострення політичної боротьби всередині країни. Зокрема, в них міститься рекомендація "ігнорувати" ПВК "Вагнер" і підкреслювати "видатну роль" міноборони РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

"Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України. Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в… акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова. Відмові від згадування ПВК "вагнер" в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, кремлівська методичка вимагає:

Виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій.

Підкреслювати тему надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО".

Відслідковувати та цитувати публікації в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил РФ та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.