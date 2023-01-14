МЗС: Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення Росії

Президент Володимир Зеленський хоче відвідати Організацію об'єднаних націй, щоб особисто виступити на засіданні високого рівня Генасамблеї перед річницею повномасштбаного вторгнення РФ до України, 24 лютого. Якщо цьому сприятиме безпекова ситуація, повідомляє Новое время.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джаппарова в інтерв'ю Assocated Press.

За її словами, для поїздки Зеленсьокого важливими є багато факторів. Зокрема, військова ситуація на місцях і попередження української розвідки про те, що Росія планує на Україну «дуже серйозний наступ в лютому».

"Наш президент хотів би приїхати, у нього є бажання чи намір. Але запитанням є, чи буде безпекова ситуація, яка дозволить йому приїхати" , — пояснила Джаппарова.

Вона розповіла, що Зеленський хоче, щоб тобі Генасамблея ухвалила одну з двох резолюцій. Зараз Україна консультується з партнерами щодо двох заходів:

перший включає «формулу миру» з 10 пунктів президента (зокрема, йдеться про відновлення територіальної цілісності й виведення російських військ);

другий — створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, що дозволить Росії понести відповідальність за неспровокований повномашстбаний напад на Україну.

"Ми повинні діяти крок за кроком. Ще під питанням, що буде першим. Думаю, це те, що ми дізнаємося дуже скоро, найближчим тижнем—двома" , — сказала Джаппарова.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує до кінця лютого провести саміт щодо реалізації української формули миру на майданчику ООН. Джаппарова пояснила, що йдеться про формування дискурсу і він стане платформою для «обговорення речей, які Україні вважає важливими» на додаток до 10 пунктів Зеленскього. Зокрема, йдеться про звільнення ув’язнених, гарантії безпеки для України та трибунал для відповідальних за російську агресію.

За словами заступниці міністра, не означає, що, ухваливши резолюцію чи провівши саміт, Україна готова підписати мирну угоду чи припинити вогонь. Це значить, що лише після резолюції або саміту «можуть розпочатися переговори про мир або угоду про мир».

Якщо Зеленський усе ж вирушить до ООН, то це буде його друга поїздка за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший був до США 22 грудня 2022 року. Він здійснив неанонсовану поїздку до Вашингтона, де виступив у Конгресі США та зустрівся з американським лідером Джо Байденом.