Погода в Україні на 16 січня: Дощі, місцями туман.

Сьогодні, 16 січня, у більшості областей України буде невеликий дощ у деяких регіонах туман. Температура в Києві близько 0-2° морозу. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно. У більшості західних областей уночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг" , - пишуть синоптики.

У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних та південних областях 1-6° тепла).

На Київщині без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.