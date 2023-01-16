Ситуація на фронті станом на ранок 16 січня: дані Генштабу

Минулої доби російські війська завдали 2 ракетних ударів понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

У відомстві зазначають, що окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах і зазнають значних втрат у живій силі.

Так, за минулу добу сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Перемога, Новомихайлівка, Водомайхайлівка.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас, мінометні та артилерійські обстріли зазнали районів населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кондратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур'єв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілка, Червоне Перше, Огурцове, Тернове, Топо.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове та Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине та Червонопопівка у Луганській області.

На Бахмутському напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 25 населених пунктів. Зокрема, це — Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Даріївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювалися Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Першотравневе, Мар'їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку у ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямі ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ у районах понад 24 населених пунктів, у тому числі: Мілове, Гуляйполі, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плоска.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріл населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львів, Садове та Херсон.

Також українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари за його засобами протиповітряної оборони.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.