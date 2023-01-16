"Укрзалізниця" вперше запускає швидкісний поїзд між Києвом та Черкасами

"Укрзалізниця" призначає швидкісний поїзд Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею" , - заявили у відомстві.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щодня, крім вівторків, о 17:50 та прибуватиме до Черкас о 21:07.

Назад, з Черкас, поїзд відправляється з 21 січня щодня, крім середи, о 6:33 і прибуває до Києва о 9:39.