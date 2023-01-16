Генштаб: Росія вже втратила у війні понад 116 тисяч солдатів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових, 3 118 танків та 2 099 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3118 (+12) од.

бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од.,

артилерійських систем – 2 099 (+5) од.,

РСЗВ – 438 (+1) од.,

засобів ППО – 220 (+1) од.,

літаків – 286 (+0) од.,

вертольотів – 276 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од.,

крилатих ракет - 749 (+0) од.,

кораблів/катерів – 17 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од.,

спеціальної техніки – 190 (+3) од.

Дані уточнюються.