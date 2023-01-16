Генштаб: Росія вже втратила у війні понад 116 тисяч солдатів

Генштаб: Росія вже втратила у війні понад 116 тисяч солдатів
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових, 3 118 танків та 2 099 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків - 3118 (+12) од.
  • бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од.,
  • артилерійських систем – 2 099 (+5) од.,
  • РСЗВ – 438 (+1) од.,
  • засобів ППО – 220 (+1) од.,
  • літаків – 286 (+0) од.,
  • вертольотів – 276 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 749 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 17 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од.,
  • спеціальної техніки – 190 (+3) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics