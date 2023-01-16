Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 35

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на ранок понеділка кількість загиблих досягла 35 осіб, з яких двоє дітей. Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих".

Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей" , - повідомив голова ОВА.

Резніченко зазначив, що 39 людей врятовано, 75 – поранено, серед поранених 14 дітей.

Тим часом, доля ще 35 мешканців будинку невідома.