Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40 (Оновлено)

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі досягла 40 осіб, з яких – троє дітей. Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

Вранці Резніченко повідомив про 35 жертв.

Пізніше рятувальники повідомили, що станом на 13.00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). Отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких на 12 осіб встановлено.

Психологи ДСНС надали допомогу 98 потерпілим. Продовжуються пошуково-рятувальні та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.