Розвідка Британії: Ключові умови для створення оперативних проривів на Донбасі

В останні шість тижнів і Україна, і РФ досягли обмежених успіхів, але для оперативних проривів обом сторонам необхідно створити з’єднання боєздатних військ, здатних використати ці успіхи.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Повідомляється, що протягом вихідних тривали інтенсивні бойові дії як біля Кремінної, так і на Бахмутському напрямку фронту на Донбасі. Станом на 15 січня 2023 року Збройні Сили України майже напевно утримували позиції в Соледарі, незважаючи на тривалі обстріли з боку "групи Вагнера", зазначає британська розвідка.

Навколо Кремінної, за даними міноборони Британії, бойові дії характеризуються складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід на околиці Кремінної.