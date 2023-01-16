У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ під керівництвом США

Сполучені Штати розпочали у Німеччині розширену програму з підготовки українських військовослужбовців﻿. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, повідомляє Ділова столиця.

"Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п'яти-восьми тижнів" , — розповів генерал.

Учасники програми приїхали з України на місце проведення навчань кілька днів тому. Сам Міллі має намір відвідати місце проведення тренувань на американській військовій базі у Баварії 16 січня.

За його словами, комплексна підготовка передбачає навчання роботі з озброєннями, яке Києву надають країни Заходу, зокрема артилерійськими системами, танками та іншою технікою.

"Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички Сил оборони України, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак РФ" , — вказав голова ОКНШ США.

Міллі підкресилив, що, згідно з поставленим завданням, українських військових потрібно натренувати до "весняних дощів". При цьому додав, що подібні навчання проводилися й до початку вторгнення Росії 24 лютого.