ЦНС: Росія прискорює депортацію українців із окупованих територій

Центр національного опору стверджує, що загарбники нарощують темпи депортації українців із тимчасово окупованих територій.

"Режим Путіна збільшує темпи депортації українців із ТОТ під приводом "евакуації".

Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області та Краснодарський край РФ.

За доброю російською традицією кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують у антисанітарних умовах. Для людей виділяють занедбані санаторії та гуртожитки" , - повідомляють аналітики ЦНС.

У Центрі зазначають, що росіяни дедалі більше людей депортують із тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.